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GPS в начале апреля обнулит свои часы - нарушит ли это системы навигации

© AP Photo / Karly Domb Sadof
Общество
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В связи со сбросом отсчета на старых навигационных устройствах начнет отображаться неправильная дата.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Предстоящее обнуление отсчета времени в американской системе GPS может создать проблемы для пользователей старых устройств. Однако "перезагрузка времени" не затронет жизненно важные системы, которые используют современную навигационную аппаратуру сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических измерений, где хранится российский стандарт времени.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ночь с 6 на 7 апреля GPS обнулит свои часы. В системе используется счетчик, который способен отследить максимум 1024 недели, то есть около 19 с половиной лет. Предыдущий отсчет начался в августе 1999 года. В связи со сбросом отсчета на старых навигационных устройствах начнет отображаться неправильная дата, поскольку номер недели принимается навигационной аппаратурой в составе сообщения со спутника. Следующий такой сброс времени произойдет 20 ноября 2038 года.

"Современные приемники всех глобальных навигационных спутниковых систем, как правило, изначально оснащены программным обеспечением с автоматической системой обновления данных при приеме сигнала. Потребители, в работе которых жизненно важно отслеживать точные данные сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и синхронизироваться по времени, своевременно обновляют техническое оснащение и заранее знают о возможностях своих приборов", — сказали в институте.

Прослушка
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Там уточнили, что проблемы с получением некорректного времени могут возникнуть у аппаратуры совсем старого поколения, которая уже мало где применяется.

Владельцы навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS или более современных мультисистемных приемников, получающих данные от GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской BeiDou, не заметят проблемы, они продолжат получать стабильные навигационные данные и сигнал точного времени.

На днях управление по связям с общественностью 50-го крыла базы американских ВВС Шривер в связи с предстоящим обнулением даты рекомендовало пользователям системы GPS сообщать о возможных проблемах в навигационный центр береговой охраны. Пилоты гражданской авиации при аномалиях в работе GPS должны обратиться в Федеральное авиационное управление, а военные — в Операционный центр системы.

Департамент внутренней безопасности США также опубликовал меморандум, в котором предупредил пользователей GPS о возможных неполадках в работе самой современной аппаратуры.

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Теги:
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