Сеть умилилась щенку, который клюет носом рядом со спящим младенцем

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Маленькие щенята, возможно, воспринимают маленьких детей как равных себе или даже членов своей стаи. По крайней мере, именно к такому выводу можно прийти после просмотра забавного видео на YouTube-канале Cute Animals.

Совсем маленький щенок, который сидит рядом со спящим младенцем, и сам начинает клевать носом. Поначалу щенок героически борется со сном, но затем сдается. Подобравшись поближе к своему будущему хозяину, щенок сворачивается в клубок и "сладкая парочка" уже окончательно засыпает.

Ранее в сети появилось видео, на котором новосибирские диггеры спасают щенка из канализационного коллектора. Он провел там примерно три месяца. Местные жители бросали ему еду, но вызволить собаку никто не решался. В итоге зоозащитники обратились за помощью.

Спасательная операция заняла несколько часов, потому что малыш боялся людей и сначала не давался в руки. В итоге его удалось достать и успокоить.

Освобожденного щенка назвали Мишкой. Его передали волонтерам группы "КотоПес".