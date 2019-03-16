Школьник спас более двухсот летучих мышей - опубликовано видео

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Школьник Константин Козюбра из города Волжский Волгоградской области приютил более двух сотен летучих мышей, которых кто-то выбросил на мусорную свалку, сообщает РИА Новости.

Мальчик любит животных и много лет занимался на местной станции юннатов. Он рассказал, что ни секунды не колебался, обнаружив беззащитных зверьков, которые были обречены на гибель в мусорном контейнере.

"Когда их выбросили, они вышли из спячки, что очень плохо. Я их разместил в обычных старых холодильниках на даче. Там температура — плюс три", — сказал Константин.

По словам мальчика, большую часть летучих мышей ему удалось снова ввести в состояние спячки, напоив водой и поместив в темное и теплое место. Однако некоторые летучие мыши так и не смогли уснуть, и их придется кормить всю зиму. Чтобы помочь школьнику выкормить животных, в соцсетях создали группу и собрали небольшую сумму.

В начале апреля Константин собирается выпустить летучих мышей на волю.

Как сообщила РИА Новости активистка движения по защите животных Наталия Грандовская, четыре пакета с летучими мышами на мусорке обнаружили в четверг прохожие в Советском районе Волгограда. Зоозащитники обратились в правоохранительные органы с просьбой найти виновных в жестоком обращении с животными.