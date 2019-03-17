СМИ: дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Дочь певца Майкла Джексона, актриса Пэрис Джексон, госпитализирована после попытки суицида в США, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пэрис Джексон была доставлена в больницу, сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Родственники актрисы полагают, что ее мог спровоцировать выход фильма об ее отце "Покидая Неверлэнд" (Leaving Neverland), в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних.
Новый документальный фильм "Покидая Неверлэнд" основан на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, рассказавших о насилии, которому они подвергались в детстве со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Мужчины подали иски против Джексона в 2013 году, однако они были отклонены по техническим причинам.
Позже певица опровергла сообщение СМИ о попытке покончить с собой. Не стесняясь в выражениях, она написала в своем твиттере, что информация была ложной.
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Сообщается, что источники, близкие к Пэрис, отметили, что она выписана из больницы, и находится под опекой своих близких.
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