Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей стрельбы в мечети Новой Зеландии

Представитель компании заявила, что ролики удаляют из уважения к пострадавшим и потерявшим близких при теракте людям.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Администрация Facebook за сутки удалила не менее 1,5 млн видеороликов, на которых запечатлена стрельба в двух мечетях Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении официального представителя соцсети Мии Гарлик, опубликованном в Twitter.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019 г.

"В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки (от пользователей – ред.) по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке", - написала Гарлик.

Она добавила, что специалисты Facebook работают круглосуточно, продолжают удалять соответствующие видеозаписи, включая даже отредактированные версии.

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В пятницу в двух мечетях Крайстчёрча (Южный остров) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.