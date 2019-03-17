В Румынии построили шоссейную дорогу длиной в один метр

Таким образом в уезде Сучава протестовали против деградации дорожной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В румынском городе Сучава построили шоссейную трассу протяженностью один метр. Телеканал Euronews назвал ее самой короткой трассой в мире.

Строительство этой беспрецедентно короткой шоссейной дороги оказалось не шуткой, а акцией протеста. Укладку дорожного полотна заказал румынский бизнесмен Штефан Мандаки в знак протеста против деградации дорожной инфраструктуры.

В честь открытия трассы была проведена настоящая торжественная церемония с участием примара города Сучава. Градоначальник заявил, что местные власти много раз просили выделить региону деньги на дорожные работы, но безрезультатно.

"Выделяется совсем мало. ЕС выделил деньги на строительство дороги в 5,2 километра, а на остальные проекты придется использовать местный бюджет", - приводит слова мэра телеканал Euronews.

Дорожная сеть Румынии составляет около 805 километров, а состояние дорог подвергается постоянной критике со стороны оппозиции и общественности.

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