Ученые заявили, что пристрастие к яичнице повышает угрозу ранней смерти

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Ученые из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго заявили, что большинство людей злоупотребляют блюдами из куриных яиц, а это может всерьез сказаться на их здоровье.

По сообщению исследователей, даже употребление трех–четырех яиц в день - например, в утренней яичнице и в вечернем омлете - превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

Как известно, в одном курином яйце в среднем содержится до 186 мг холестерина. Соответственно, в трех–четырех яйцах может содержаться до 750 мг вещества, что превышает суточную норму на 60 процентов.

Врачи считают, что таким образом серьезно повышается появления тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, становится более вероятной угроза ранней смерти.

В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек.

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