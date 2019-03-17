В мэрии Москвы назвали дату похорон певицы Юлии Началовой

О смерти российской певицы и телеведущей стало известно в субботу вечером.

КИШИНЕВ, 17 мар, Sputnik. Российская певица Юлия Началова будет похоронена 19 марта на Троекуровском кладбище. Об этом стало известно в воскресенье журналистам в Москве.

© Sputnik / Владимир Федоренко Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят

Корресподненты РИА Новости дозвонились в московскую мэрию.

"Троекурово. Во вторник", - сказал источник , отвечая на соответствующий вопрос.

О смерти Началовой стало известно в субботу вечером. Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила в соцсетях, что Юлия скончалась на 39-м году жизни.

Отец певицы подтвердил эту печальную весть. Причина смерти - остановка сердца.

"Абсцесс, остановка сердца. Все это еще будет выясняться, но пока так", - сказал Началов.

Юлия Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном шоу "Утренняя звезда" , которое создал уроженец Кишинева, известный российский телеведущий и актер Юрий Николаев. Началова записала и выпустила несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

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