Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит 18 марта Крым и Севастополь, где примет участие в официальных мероприятиях.

"Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь. Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе Президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передает РИА Новости.

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Добавляется, что в этот же день в Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

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