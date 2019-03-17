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Певица Юлия Началова. Архивное фото

Дату похорон Юлии Началовой перенесли

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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В Москве готовятся прощаться с талантливой артисткой.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Дату похорон певицы Юлии Началовой перенесли с 19 на 21 марта, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева. Прощание с артисткой начнется в полдень по московскому времени на Троекуровском кладбище.

Отец певицы композитор Виктор Началов в беседе с РИА Новости рассказал, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

Певица Юлия Началова. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Этот чистый голос: топ-5 песен в исполнении Юлии Началовой

Певица попала в реанимацию в минувший понедельник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. В среду артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу ей прооперировали ногу.

Этот чистый голос, который останется в памяти: Топ-5 песен Юлии Началовой>>>

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах она приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. Певица записала несколько альбомов, снималась в кино, а также вела популярные телешоу. Особую известность ей принесли песни "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

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Теги:
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