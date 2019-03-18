Сеть высмеяла полицейских из Софии, которые не учли направление ветра

Сдерживая манифестантов у здания болгарского парламента, полицейские допустили промах, который сделал их посмешищем.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. После воскресных беспорядков в столице Болгарии популярнее всего в социальных сетях оказались не видео с манифестантами, штурмующими парламент, а ролик с полицейскими, которые не умеют управляться со слезоточивым газом.

На кадрах видеосъемки полицейские сдерживают напор толпы возле здания парламента в Софии. Один из правоохранителей распыляет в направлении манифестантов слезоточивый газ из большого баллона.

Однако судя по всему, плохо натренированный полицейский не учел направления ветра, который дул со стороны протестующих.

В результате вся порция газа досталась самим полицейским.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG — Jasper Neve (@JasperNeve) 17 марта 2019 г.

​Правоохранители, чихая и кашляя, выбираются из строя, прекратив всякое сопротивление. И похоже, это озадачило манифестантов, которые не даже не попытались воспользоваться неожиданным преимуществом.

Это видео уже второй день пользуется огромной популярностью на ведущих развлекательных сайтах и в социальных сетях. Пользователи интернета язвительно комментируют действия полицейских и соревнуются в остроумии, высмеивая незадачливых стражей порядка.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости