Астану переименовали в Нурсултан в честь первого президента Казахстана

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Столица Казахстана Астана переименована в Нурсултан, сообщает Sputnik Казахстан.
Решение о переименовании Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева принято в среду, 20 марта.
Соответствующие поправки приняты в Конституцию Казахстана во II окончательном чтении.
Депутаты нижней и верхней палат парламента рассмотрели поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
На совместном заседании палат выступил спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.
"В соответствии с Конституцией правительством внесено предложение президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил спикер парламента республики Нурлан Нигматулин во время заседания верхней и нижней палат.
Отмечается, что за переименование Астаны в Нурсултан проголосовали все присутствующие депутаты - 43 от сената и 102 от парламента.
По словам заместителя руководителя Администрации президента Алии Ракишевой, в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Казахстана "О внесении изменений в Конституцию РК".
Данный проект направлен на изменение названия столицы "Астана" на "Нурсултан".
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о свое отставке. При этом он отметил, что будет и дальше служить народу республики "как человек, который любит свою страну".
Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Церемония передачи власти состоялась 20 марта.
Токаева заверил, что продолжит курс, проложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Он также предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.
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