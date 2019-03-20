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Город Астана, архивное фото

Астану переименовали в Нурсултан в честь первого президента Казахстана

© Sputnik / Болат Шайхинов
Общество
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Столица Казахстана Астана получила новое название в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Столица Казахстана Астана переименована в Нурсултан, сообщает Sputnik Казахстан.

Решение о переименовании Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева принято в среду, 20 марта.

Соответствующие поправки приняты в Конституцию Казахстана во II окончательном чтении.

Депутаты нижней и верхней палат парламента рассмотрели поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Дарига Назарбаева
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На совместном заседании палат выступил спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.

"В соответствии с Конституцией правительством внесено предложение президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил спикер парламента республики Нурлан Нигматулин во время заседания верхней и нижней палат.

Отмечается, что за переименование Астаны в Нурсултан проголосовали все присутствующие депутаты - 43 от сената и 102 от парламента.

По словам заместителя руководителя Администрации президента Алии Ракишевой, в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Казахстана "О внесении изменений в Конституцию РК".

Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Данный проект направлен на изменение названия столицы "Астана" на "Нурсултан".

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о свое отставке. При этом он отметил, что будет и дальше служить народу республики "как человек, который любит свою страну".

Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Церемония передачи власти состоялась 20 марта.

Токаева заверил, что продолжит курс, проложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Он также предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

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