Google вновь оштрафован Еврокомиссией - "за недобросовестное поведение"

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Как следует из пресс-релиза, ЕК пришла к заключению, что Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке: установила в контрактах со сторонними сайтами ограничения, которые не позволяли ее конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления.

"Недобросовестное поведение продолжалось более десяти лет и лишало другие компании возможности адекватно конкурировать и внедрять инновации, а потребителей — преимуществ конкуренции", — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

© AP Photo / David Goldman Смартфоны и все устройства с Android резко подорожают из-за ЕС, заявляет Google

Это уже третий штраф, который ЕК выписала американской компании. В июле прошлого года Google оштрафовали на 4,34 миллиарда — тогда, помимо нарушения антимонопольных правил, ей поставили в вину "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

Годом ранее ЕК также оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением — поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Чистая прибыль Alphabet Inc. по итогам 2018 года выросла в 2,4 раза, до 30,736 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 23,4 процента, до 136,819 миллиарда долларов.

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