Конопля в законе: в Румынии обсуждают легализацию марихуаны

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что власти страны обсуждают возможность легализации конопли в медицинских целях. Местная пресса попросила чиновника прокомментировать состоявшиеся накануне в Минздраве дискуссии по этому вопросу.

"Вчера обсуждал и я с госпожой министром. Узнал, что действительно есть такая комиссия, которая проанализирует и аргументирует легализацию использования конопли в медицинских целях", - цитирует слова Теодоровича телеканал Digi24.

По словам чиновника, речь идет об онкобольных, в частности о тех, которые находятся в последней стадии недуга. Как подчеркнул министр, "в расчет берется легализация (марихуаны - ред.) для использования именно в этих целях". Он обратил внимание на то, что это уже стало европейской практикой.

"Если пациент находится в последней стадии, то, возможно, это один из выходов по снижению его страданий", - сказал министр.

К слову, в Молдове ранее неоднократно высказывались за легализацию марихуаны в медицинских целях. Однако этот вопрос остался на уровне предложений.

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