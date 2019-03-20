Люди в 70 странах мира счастливее, чем жители Молдовы - рейтинг ООН

В мировом рейтинге, который оценивает степень удовлетворенности населения страны своей жизнью, Молдова расположилась между Сербией и Ливией.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В семидесяти странах мира люди живут счастливее, чем жители Молдовы. Такой вывод следует из ежегодного "Доклада о мировом счастье", который составили независимые эксперты в сотрудничестве с программой Решений по устойчивому развитию ООН и Фондом Эрнесто Илли.

© RIA Novosti / Григорий Сысоев За какие деньги купить счастье жителям Молдовы

"Доклад о мировом счастье" - это исследование, в котором 156 стран оцениваются по тому, насколько таковыми чувствуют себя их граждане. В этом рейтинге Молдова заняла 71 место, между Сербией и Ливией.

Румынию в этом рейтинге поместили на 48 место, а вот Украина находится почти в самом низу списка, на 133 месте, в компании с десятком африканских стран.

Эксперты оценивают, насколько счастливы граждане в каждой из стран, опираясь на целый ряд параметров, среди которых уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка населения государством, состояние здоровья, уровень коррупции, экологические проблемы и другие факторы, влияющие на повседневную жизнь.

Возглавляют десятку стран с самым счастливым населением Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Самые несчастные люди на свете живут в Руанде, Танзании, Афганистане, Центральноафриканской Республике и в Южном Судане.

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