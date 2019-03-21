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Китаянка

Китаянка потрясла Instagram, с помощью грима перевоплощаясь, в кого угодно

© Photo: Insatgram / carinalinn_
Общество
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Девушка так мастерски накладывает грим, что ей не составляет труда перевоплотиться в любую знаменитость.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Китайский блогер и специалист по гриму Хэ Юйхун может пройти сквозь толпу родных и знакомых так, что ее никто не узнает. Нет, она не натягивает на голову капюшон и не прячет лицо под шарфом. Невероятное мастерство в наложении макияжа позволяет девушке превратиться, буквально в кого угодно.

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Хэ Юйхун, которая известна в Instagram под никнеймом Yuyamaika, регулярно радует более полумиллиона своих подписчиков потрясающими перевоплощениями. Она предстает то в облике Моны Лизы, то в образе Джонни Деппа, и некоторые копии выглядят едва ли ни достовернее, чем оригинал.

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Imitation of makeup Johnny Depp

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В дополнение к странице в Instagram у юной специалистки по макияжу есть и канал на YouTube с огромным количеством поклонников, где девушка публикует обучающее видео своих невероятных метаморфоз.

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Познакомьтесь с некоторыми из списка самых неожиданных работ китайской женщины-хамелеона, которая в буквальном смысле слова может принять любой облик.

Например, вот она в образе Скарлет Йоханссон.

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Imitation of makeup Natasha Romanoff

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А вот еще несколько образов из коллекции юной китайской мастерицы.
Альберт Эйнштейн.
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Imitation of makeup Einstein video：https://youtu.be/n4-m1tq89Ss

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Тейлор Свифт.

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Imitation of makeup Taylor Swift

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Одри Хепберн.
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Теги:
макияж
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