Китаянка потрясла Instagram, с помощью грима перевоплощаясь, в кого угодно

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Китайский блогер и специалист по гриму Хэ Юйхун может пройти сквозь толпу родных и знакомых так, что ее никто не узнает. Нет, она не натягивает на голову капюшон и не прячет лицо под шарфом. Невероятное мастерство в наложении макияжа позволяет девушке превратиться, буквально в кого угодно.
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Хэ Юйхун, которая известна в Instagram под никнеймом Yuyamaika, регулярно радует более полумиллиона своих подписчиков потрясающими перевоплощениями. Она предстает то в облике Моны Лизы, то в образе Джонни Деппа, и некоторые копии выглядят едва ли ни достовернее, чем оригинал.
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В дополнение к странице в Instagram у юной специалистки по макияжу есть и канал на YouTube с огромным количеством поклонников, где девушка публикует обучающее видео своих невероятных метаморфоз.
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Познакомьтесь с некоторыми из списка самых неожиданных работ китайской женщины-хамелеона, которая в буквальном смысле слова может принять любой облик.
Например, вот она в образе Скарлет Йоханссон.
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Тейлор Свифт.
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