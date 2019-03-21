Китаянка потрясла Instagram, с помощью грима перевоплощаясь, в кого угодно

Девушка так мастерски накладывает грим, что ей не составляет труда перевоплотиться в любую знаменитость.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Китайский блогер и специалист по гриму Хэ Юйхун может пройти сквозь толпу родных и знакомых так, что ее никто не узнает. Нет, она не натягивает на голову капюшон и не прячет лицо под шарфом. Невероятное мастерство в наложении макияжа позволяет девушке превратиться, буквально в кого угодно.

View this post on Instagram A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Sep 1, 2016 at 6:27am PDT

Хэ Юйхун, которая известна в Instagram под никнеймом Yuyamaika, регулярно радует более полумиллиона своих подписчиков потрясающими перевоплощениями. Она предстает то в облике Моны Лизы, то в образе Джонни Деппа, и некоторые копии выглядят едва ли ни достовернее, чем оригинал.

View this post on Instagram Imitation of makeup Johnny Depp A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Feb 9, 2019 at 4:48am PST

В дополнение к странице в Instagram у юной специалистки по макияжу есть и канал на YouTube с огромным количеством поклонников, где девушка публикует обучающее видео своих невероятных метаморфоз.

View this post on Instagram A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on May 20, 2018 at 7:10pm PDT

Познакомьтесь с некоторыми из списка самых неожиданных работ китайской женщины-хамелеона, которая в буквальном смысле слова может принять любой облик.

Например, вот она в образе Скарлет Йоханссон.

View this post on Instagram Imitation of makeup Natasha Romanoff A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Sep 15, 2018 at 2:25pm PDT

А вот еще несколько образов из коллекции юной китайской мастерицы.

Альберт Эйнштейн.

View this post on Instagram Imitation of makeup Einstein video：https://youtu.be/n4-m1tq89Ss A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Nov 10, 2018 at 10:29pm PST

Тейлор Свифт.

View this post on Instagram Imitation of makeup Taylor Swift A post shared by YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Feb 21, 2019 at 5:12am PST Одри Хепберн.