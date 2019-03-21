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Певица Юлия Началова. Архивное фото

В Москве в четверг прощаются с певицей Юлией Началовой

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Артистка скончалсь на 38 году жизни. По словам отца Началовой, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В четверг в Москве состоится церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Певица Юлия Началова. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Этот чистый голос: топ-5 песен в исполнении Юлии Началовой

Прощание с  артисткой пройдет в траурном зале. СМИ сообщают, что Юлию Началову похоронят в ее любимом платье, которое она называла счастливым. В зале будут звучать песни в исполнении звезды, а на экране покажут ее видеоклипы. Родственники запретили фото- и видеосъемку в ритуальном зале и на похоронах.

Последние дни перед смертью певица находилась в состоянии искусственной комы. Врачи до последнего боролись за жизнь звезды. Вечером 16 марта представитель Началовой сообщила, что артистки не стало. Отец певицы Виктор Началов заявил, что причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

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Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

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