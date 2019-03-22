Опасные породы собак: перечень сокращен

Парламентарий подчеркнул, что при составлении списка удалось добиться консенсуса и с кинологическими организациями, и с зоозащитниками.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В перечень опасных пород собак, который составили в МВД РФ, вошли 12 специфических пород и их метисы, в том числе американский бандог, гуль-донг и акбаш. Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

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Министерство внутренних дел России ранее разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, но позже список сократили.

"Там очень специфические породы… и метисы этих пород", - заявил депутат, назвав в числе оставшихся в перечне такие породы, как акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, алапахский бульдог, волкособ, гуль-донг.

Парламентарий добавил, что при составлении данного списка удалось добиться консенсуса и с кинологическими организациями, и с зоозащитниками. "Всех устроило, что там 12 вот этих вот пород", - заключил он.

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