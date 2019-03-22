Сотрудники Facebook знали пароли пользователей - соцсеть подтвердила

В компании подчеркнули, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Пароли значительного количества пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети. Об этом заявили в компании.

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных", - сообщили в Facebook.

В компании подчеркнули, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

"Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", - уточнили в соцсети.

Проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания предупредит всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде, успокаивает соцсеть.

По оценке Facebook, уведомления об инциденте получат порядка "сотен миллионов" пользователей Facebook Lite, "десятки миллионов" пользователей Facebook и "десятки тысяч" пользователей Instagram. Facebook Lite - это упрощенная версия Facebook, в основном используемая людьми в регионах со слабым сигналом подключения к сети.

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