07:51 22 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Facebook

Сотрудники Facebook знали пароли пользователей - соцсеть подтвердила

CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0

В компании подчеркнули, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Пароли значительного количества пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети. Об этом заявили в компании.

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных", - сообщили в Facebook. 

Виталий Вехов
© Photo: МГТУ им. Н. Э. Баумана
Вехов: Facebook – инструмент информационной войны

В компании подчеркнули, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

"Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", - уточнили в соцсети.

Проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания предупредит всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде, успокаивает соцсеть.

По оценке Facebook, уведомления об инциденте получат порядка "сотен миллионов" пользователей Facebook Lite, "десятки миллионов" пользователей Facebook и "десятки тысяч" пользователей Instagram. Facebook Lite - это упрощенная версия Facebook, в основном используемая людьми в регионах со слабым сигналом подключения к сети.

Смотреть видео   Слушать радио   Читать другие новости

По теме

Сорос "положил глаз" на Facebook
СМИ: на Facebook в США могут наложить рекордно крупный штраф
Ющук: действия Facebook политизированы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг треку и лук - видео
В Кишиневе сторонники оппозиции принесли на митинг терку и лук - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться