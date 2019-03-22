МИД Греции осудил нападение на консульство РФ в Афинах

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел Греции заявило, что нападение на консульство России в Афинах не повлияет на отношения двух стран, пишет РИА Новости.
В ночь на пятницу двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России в Афинах, бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства РФ. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб.
"Мы решительно осуждаем нападение с применением гранаты, которое произошло на рассвете во дворе консульского отдела посольства России в Афинах, что привело к материальному ущербу. Традиционные и многовековые отношения дружбы и сотрудничества с Россией не будут затронуты такими незаконными и абсолютно предосудительными действиями", - говорится в заявлении МИД.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, компетентные греческие власти принимают все необходимые меры для расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.
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