МИД Греции осудил нападение на консульство РФ в Афинах

Мы решительно осуждаем нападение с применением гранаты, которое произошло на рассвете во дворе консульского отдела посольства России в Афинах, заявили в МИД Греции.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел Греции заявило, что нападение на консульство России в Афинах не повлияет на отношения двух стран, пишет РИА Новости.

© AP Photo / Petros Giannakouris Гранату бросили в Афинах в полицейскую будку у российского консульства

В ночь на пятницу двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России в Афинах, бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства РФ. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб.

"Мы решительно осуждаем нападение с применением гранаты, которое произошло на рассвете во дворе консульского отдела посольства России в Афинах, что привело к материальному ущербу. Традиционные и многовековые отношения дружбы и сотрудничества с Россией не будут затронуты такими незаконными и абсолютно предосудительными действиями", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, компетентные греческие власти принимают все необходимые меры для расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

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