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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда

Вышинский написал письмо коллегам в МИА "Россия сегодня"

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (84)
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По словам Вышинского, настроение у него бодрое, и он готов ко всем судебным тяжбам.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА "Россия сегодня" письмо, в котором рассказал анекдот про себя, сообщает РИА Новости.

"Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот "Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив дома" - это про меня!", - говорится в письме Вышинского, которое он написал коллегам в МИА "Россия сегодня". 

Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
© Ruptly
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео

По словам Вышинского, настроение у него бодрое, и он готов ко всем судебным тяжбам.

"Терпение сейчас – моя главная добродетель! Всем привет, Кирилл", - добавил Вышинский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая прошлого года арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 

© Sputnik / Стрингер
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (84)

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