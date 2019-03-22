Озеро, покрытое "битым стеклом": невероятное зрелище - фото

Природное явление, довольно редкое в других частях света, происходит каждую весну на озере Мичиган в Соединенных Штатах.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. И неизменно попадает в объективы профессионалов и любителей. Взору открывается огромное пространство, усеянное воинственно ощетинившимися остриями льдин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от | J o e l • B i s s e l l | (@bissell2300) 20 Мар 2019 в 9:16 PDT

С приходом весны озеро Мичиган быстро тает, поэтому вода выталкивает куски льда по его поверхности. Ночью мороз их сплачивает в единую массу, а когда пригревает солнце короста растрескивается и фрагменты пускаются в свободное плавание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Visit South Haven (@visitsouthhaven) 31 Янв 2019 в 5:42 PST

Эти метаморфозы чрезвычайно зрелищны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #muskegon #lakemichigan #winter #michigan Публикация от @ slippery.sam 21 Мар 2019 в 6:30 PDT

Береговая охрана выходить на лед не разрешает, призывая любоваться картиной на расстоянии.

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