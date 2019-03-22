Озеро, покрытое "битым стеклом": невероятное зрелище - фото

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. И неизменно попадает в объективы профессионалов и любителей. Взору открывается огромное пространство, усеянное воинственно ощетинившимися остриями льдин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С приходом весны озеро Мичиган быстро тает, поэтому вода выталкивает куски льда по его поверхности. Ночью мороз их сплачивает в единую массу, а когда пригревает солнце короста растрескивается и фрагменты пускаются в свободное плавание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эти метаморфозы чрезвычайно зрелищны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Береговая охрана выходить на лед не разрешает, призывая любоваться картиной на расстоянии.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости