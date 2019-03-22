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Озеро, покрытое "битым стеклом": невероятное зрелище - фото

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Общество
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Природное явление, довольно редкое в других частях света, происходит каждую весну на озере Мичиган в Соединенных Штатах.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. И неизменно попадает в объективы профессионалов и любителей. Взору открывается огромное пространство, усеянное воинственно ощетинившимися остриями льдин. 

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Публикация от | J o e l • B i s s e l l | (@bissell2300)

С приходом весны озеро Мичиган быстро тает, поэтому вода выталкивает куски льда по его поверхности. Ночью мороз их сплачивает в единую массу, а когда пригревает солнце короста растрескивается и фрагменты пускаются в свободное плавание.

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Публикация от Visit South Haven (@visitsouthhaven)

Эти метаморфозы чрезвычайно зрелищны.

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#muskegon #lakemichigan #winter #michigan

Публикация от @ slippery.sam

Береговая охрана выходить на лед не разрешает, призывая любоваться картиной на расстоянии.

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