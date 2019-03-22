США ждет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Этой весной почти всю континентальную территорию США охватит мощная серия потопов и наводнений, которые будут угрожать жизни примерно 13 миллионов американцев. Об этом заявили эксперты Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Те наводнения, которые уже произошли в Южной Дакоте, Небраске и других штатах – просто прелюдия к тому, что произойдет в апреле и мае. Мы ожидаем, что случится катастрофа, не уступающая по силе историческим наводнениям 1993 и 2011 годов", — заявила Мэри Эриксон, заместитель главы Национальной погодной службы США.

Два года и год назад Россию, США, Англию и ряд других стран поразил целый ряд чрезвычайных погодных явлений, таких как мощнейшие дожди и экстремально высокая жара летом в России и в Южной Азии, потопы во время осени и зимы в Англии и США.

​Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Эриксон и ее коллеги предсказывают, что очередная серия мощных наводнений, связанных с резким ростом количества осадков, ожидает США в апреле и мае этого года. По оценкам ученых, они затронут примерно две трети штатов и около 200 миллионов людей, живущих в окрестностях крупных рек, озер и прочих водоемов.

В самой большой опасности будут находиться 13 миллионов американцев, живущих в городах вдоль берегов рек Миссисипи, Теннесси, Миссури и некоторых других крупных водных артерий в центральных регионах США. По прогнозам климатологов, их ожидают мощные наводнения, способные установить новые рекорды.

При этом в некоторых штатах в западной части Северной Америки, наоборот, будет наблюдаться сильнейшая засуха.

Сейчас специалисты NOAA и Национальной погодной службы США проводят консультации с властями штатов, которые сильнее всего пострадают от наводнений, и готовят рекомендации для гражданского населения.

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