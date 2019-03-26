Теперь и Сургут: как Молдова налаживает связи с российскими городами

Молдавская делегация побывала в Сургуте, где проживает небольшое количество наших граждан: стороны договорились о сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Представители Республики Молдова побывали с рабочим визитом в Сургуте - крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Делегацию возглавила советник президента Молдовы Кристина Буга.

Мэр Сургута Вадим Шувалов встретился с представителями нашей страны, об итогах переговоров он сообщил на своей странице в соцсетях.

"Мы обсудили возможности совместной работы в разных сферах — гости, например, заинтересованы в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции. В свою очередь, я всегда подчеркиваю, что Сургут — город многонациональный и открыт для сотрудничества. Надеюсь, эта встреча станет началом долгих взаимовыгодных отношений", - написал он.

На данный момент в Сургут из Молдовы поступают яблоки, сливы, груши, черешня и виноград.

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Планируется наладить поставку соков, вина, а также текстиль. А молдавская сторона хочет привлечь северян в качестве туристов.

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"Можно на выходные прилететь и побывать здесь, можно поучаствовать в сборе винограда, принять участие в дегустации вин, провести велосипедный тур по виноградникам", - подчеркнул советник Посольства Республики Молдова в РФ Евгений Кистол.

Затем гости из Молдовы посетили в Сургутской филармонии концерт "Мэрцишор", посвященный празднику весны.

В Сургуте проживает около 2500 молдаван.