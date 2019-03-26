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Кто организовал "крестовый поход" на систему электроснабжения Венесуэлы

© AP Photo / Ariana Cubillos
Общество
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Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о новой атаке на систему электроснабжения страны.

"После атаки в полдень в понедельник на национальную систему электроснабжения, когда удалось восстановить большую часть электронагрузки,  была совершено другая масштабная атака на территории автотрансформаторов "Гури", - заявил Родригес, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в результате нового масштабного блэкаута не менее 16 из 23 штатов Венесуэлы, а также ее столичный регион оказались полностью или частично обесточены. Позже власти заявили, что подачу электроэнергии удалось восстановить почти на всей территории Венесуэлы.

Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador
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Седьмого марта на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.

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Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала тогда инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Власти, в свою очередь, заявили, что причиной блэкаута стала организованная США атака на ГЭС, снабжающей электричеством почти всю страну. Вашингтон свою причастность к энергетическому коллапсу в Венесуэле отверг. Спустя 7 дней подача электроэнергии была восстановлена, однако отдельные перебои то и дело возникали в различных регионах страны.

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Теги:
атака, Венесуэла
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