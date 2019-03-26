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Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков. Архивное фото

Фрегат "Адмирал Горшков" впервые зашел в порт Джибути в Африке

CC BY 4.0 / Министерство обороны Российской Федерации / Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Общество
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Это первый заход фрегата в порт иностранного государства в первом дальнем походе "Адмирала Горшкова".

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Фрегат "Адмирал Горшков", возглавляющий отряд российских кораблей, совершил деловой заход в африканский порт Джибути, сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.

В составе отряда в порт также зашли многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

​Это первый заход фрегата Северного флота в порт иностранного государства с момента выхода из главной базы в городе Североморске, который состоялся 26 февраля 2019 года.

Главный военно-морской парад
© Sputnik / Александр Гальперин
Фрегат "Адмирал Горшков" прошел через Ла-Манш на пути в Атлантику

Заход продлится несколько дней. Планируется пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых экипажей фрегата и судов обеспечения на берегу.

С начала дальнего похода отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", преодолел более 7 тысяч морских миль. Это первый дальний поход для корабля, который ранее выполнял только межбазовые и межфлотские походы.

Новейший фрегат "Адмирал Горшков" был принят в боевой состав Северного флота в 2018 году. Фрегат оснащен передовыми системами вооружения, в том числе ЗРК "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр".

Порт захода отряда российских кораблей находится в государстве Джибути - страна в Восточной Африке в районе Африканского рога, которая на севере граничит с Эритреей, на западе и юге — с Эфиопией, на юго-востоке — с непризнанным Сомалилендом.

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Теги:
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