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Pașaport

Опубликован рейтинг самых удобных для путешествий паспортов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдова, которая недавно представила программу получения гражданства через инвестиции, поднялась на одну позицию.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Молдова находится на 45 месте в глобальном рейтинге привлекательности паспортов, составленном швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners. Ежеквартальный рейтинг опубликован на сайте компании.

Молдова, которая недавно представила программу получения гражданства через инвестиции, поднялась на одну позицию. Сейчас ее граждане могут свободно ездить в 118 стран мира.

В целом за десять лет участия в рейтинге Молдова преодолела 21 строчку.

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CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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Россия всего за три месяца поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место. Сейчас россияне могут посещать без визы или с визой по прибытии 118 стран. Показатели Украины, Республики Беларусь и Казахстана не изменились – 128, 77 и 76 стран с безвизовым режимом посещения соответственно.

Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур и Южная Корея, жители которых могут посещать без дополнительных усилий 189 стран. Второе место досталось Германии — ее гражданам для беспрепятственного посещения открыты 188 государств и территорий. Третью строчку поделили между собой Дания, Италия, Франция, Финляндия и Швеция.

При распределении в расчет принимается индекс свободы передвижения, который указывает количество других государств доступных для безвизового или упрощенного посещения гражданином выбранной страны.

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Теги:
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