Телеканал RT завоевал "золото" и два "серебра" в Европе - видео

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Ролик телеканала RT с участием знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, проморолики кросс-платформенного проекта RT #Romanovs100, а также заставка программы RT на испанском Entrevista завоевали "золото" и "серебро" в премии Promax Europe Awards 2019, сообщила пресс-служба телеканала.

© Sputnik / Евгений Биятов В кино о Brexit с Камбербэтчем использованы кадры RT

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"Золото" в категории "Лого программы" получила заставка программы RT на испанском Entrevista ("Интервью")...

Созданные в стилистике и технике начала 20 века проморолики мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к столетию со дня расстрела царской семьи, завоевали серебро в категории "Промо спецпроекта", - отмечается в сообщении.

Кроме того, еще одно серебро в категории "Длинное промо" выиграл ролик с участием футбольного тренера Жозе Моуринью, который дает свои прогнозы на исход матчей финальной части ЧМ по футболу 2018 году.

Отмечается, что видео RT в этой номинации обошло в том числе работу FOX Networks Group.

Международная ассоциация Promax - учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.

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