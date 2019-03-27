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Государство Бруней-Даруссалам

Отрезание руки и казнь через побивание камнями: вводить или не вводить

© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
Общество
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Такие наказание за ряд тяжких преступлений собираются узаконить в крошечном азиатском султанате.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Брунея пересмотреть планы, согласно которым на следующей неделе супружеская измена и гомосексуальные связи будут караться смертной казнью через побивание камнями.

Женщина в никабе, иллюстративное фото
© Flickr/ exit 1979
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Как сообщает организация, уведомление о дополнениях к уголовному кодексу, которые вступают в силу 3 апреля, размещено на сайте генпрокуратуры Брунея. Новые виды наказания, согласно нормам шариата, предусматривают не только побивание камнями за прелюбодеяния и однополый секс, но и ампутацию конечностей у осужденных за воровство.

"Бруней должен немедленно приостановить реализацию данного проекта и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии с обязательствами в области прав человека. Международное сообщество должно самым решительным образом осудить попытку Брунея применить на практике эти суровые наказания", - говорится в заявлении Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Хотя законы страны предусматривают смертную казнь, на практике к ней приговаривают крайне редко: в последний раз приговор к высшей мере наказания был вынесен в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками.

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