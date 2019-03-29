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Режиссер Юлий Гусман

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Врачи провели режиссеру чистку сосудов. После реабилитации Юлия Гусмана выписали, и сейчас он находится дома.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Известный российский режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают местные СМИ, врачи провели чистку сосудов. После реабилитации телеведущего выписали. Сейчас он находится дома, и его здоровье вне опасности. Однако пока Гусман никак не прокомментировал ситуацию.

Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в городе Баку (Азербайджан). Он является автором кинолент "В один прекрасный день" (1976), "Дачный домик для одной семьи" (1978), двухсерийный приключенческий телефильм "Не бойся, я с тобой!" (1982), "Льдина в теплом море" (1983), "Что такое Ералаш?" (1986). В 2006 году Юлий Гусман вернулся в кино, сняв фантастическую комедию "Парк советского периода". В 2014 году на экраны вышло продолжение известного фильма "Не бойся, я с тобой". К обоим фильмам Гусман также написал сценарии и был их продюсером.

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