Парад планет в марте 2019 — связь между астрономическим феноменом и Землей

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В последнюю неделю марта 2019 года происходит парад планет — они "выстраиваются в ряд", оказываясь по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий станут "по линеечке", сообщает Московский планетарий.
К сожалению, Венера и Меркурий скрываются в ярких весенних солнечных лучах и их невозможно увидеть, отмечают астрономы. Однако в этот период в ночном небе будет происходить немало редких астрономических феноменов.
#АстрономияДляВсех— Планетарий (@tvoyplanetary) March 25, 2019
ЛУНА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕМ МАЛОМ ПАРАДЕ ПЛАНЕТhttps://t.co/wfqvTMqLpo pic.twitter.com/0ibj0art53
Кроме этих планет, в том же секторе наблюдения окажется и спутник Земли, Луна. В конце марта на утреннем небе ее стареющий серп пройдет мимо ярких звезд созвездий Дева и Скорпион, а также вблизи Юпитера и Сатурна. А чуть позднее, 2 апреля, серп Луны пройдет мимо Венеры и Меркурия.
Астрологи считают, что парад планет оказывает особое действие на людей. По заявлению некоторых специалистов в области астрологии, парад планет, в котором участвуют Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, вызовет у жителей Земли неконтролируемое чувство тревоги, угнетения и обострит стрессы.
Однако медики и астрономы не подтверждают мнения астрологов, утверждая, что парад планет — не более чем редкий астрономический феномен.
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