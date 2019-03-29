Парад планет в марте 2019 — связь между астрономическим феноменом и Землей

В конце текущего месяца Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий "встанут в шеренгу".

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В последнюю неделю марта 2019 года происходит парад планет — они "выстраиваются в ряд", оказываясь по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий станут "по линеечке", сообщает Московский планетарий.

К сожалению, Венера и Меркурий скрываются в ярких весенних солнечных лучах и их невозможно увидеть, отмечают астрономы. Однако в этот период в ночном небе будет происходить немало редких астрономических феноменов.

​Кроме этих планет, в том же секторе наблюдения окажется и спутник Земли, Луна. В конце марта на утреннем небе ее стареющий серп пройдет мимо ярких звезд созвездий Дева и Скорпион, а также вблизи Юпитера и Сатурна. А чуть позднее, 2 апреля, серп Луны пройдет мимо Венеры и Меркурия.

Астрологи считают, что парад планет оказывает особое действие на людей. По заявлению некоторых специалистов в области астрологии, парад планет, в котором участвуют Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, вызовет у жителей Земли неконтролируемое чувство тревоги, угнетения и обострит стрессы.

Однако медики и астрономы не подтверждают мнения астрологов, утверждая, что парад планет — не более чем редкий астрономический феномен.

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