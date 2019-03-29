Британия в трауре: в ДТП погибли музыканты многообещающего поп-дуэта

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Печально закончился американский тур британского дуэта Her’s: оба музыканта и их менеджер разбились в Калифорнии.
ДТП произошло 28 марта недалеко от города Санта-Ана. На днях здесь должно было состояться выступление коллектива.
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По словам очевидцев трагедии, фургон, внутри которого находились участники коллектива Her’s, столкнулся с другим транспортным средством. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у британцев не оставалось. Отмечается, что жертв с трудом опознали - их тела были обезображены травмами.
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О трагедии сообщил звукозаписывающий лейбл Heist or Hit. Подробности аварии не разглашаются.
В 2018 году группа выпустила дебютный альбом "Invitation to Her’s". Британские СМИ включали коллектив в списки самых многообещающих европейских групп.
Поклонники британского музыкального коллектива продолжают оставлять слова сочувствия и соболезнования в социальных сетях, сожалеют об утрате талантливых артистов.
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