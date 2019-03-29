Британия в трауре: в ДТП погибли музыканты многообещающего поп-дуэта

Участники ливерпульского дуэта Her’s Стивен Фитцпатрик и Одан Лэдинг, а также тур-менеджер коллектива Тревор Энгельбректсон разбились в ДТП в Калифорнии.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Печально закончился американский тур британского дуэта Her’s: оба музыканта и их менеджер разбились в Калифорнии.

© AFP 2019 / ED JONES Кит Флинт умер: что известно о смерти музыканта The Prodigy

ДТП произошло 28 марта недалеко от города Санта-Ана. На днях здесь должно было состояться выступление коллектива.

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По словам очевидцев трагедии, фургон, внутри которого находились участники коллектива Her’s, столкнулся с другим транспортным средством. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у британцев не оставалось. Отмечается, что жертв с трудом опознали - их тела были обезображены травмами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Her's (@thatbandofhers) 6 Мар 2019 в 8:22 PST

О трагедии сообщил звукозаписывающий лейбл Heist or Hit. Подробности аварии не разглашаются.

В 2018 году группа выпустила дебютный альбом "Invitation to Her’s". Британские СМИ включали коллектив в списки самых многообещающих европейских групп.

Поклонники британского музыкального коллектива продолжают оставлять слова сочувствия и соболезнования в социальных сетях, сожалеют об утрате талантливых артистов.

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