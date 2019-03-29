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Черно-белому коту все не везет

Соцсети в ярости: электромонтер спас кошку, а его за это уволили — видео

© Fotolia / Dejangasparin
Общество
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Решение компании Verizon уволить добросердечного человека за "нецелевое использование оборудования" вызвало взрыв негодования в интернете.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Не все герои кутаются в плащи, некоторые носят каски и желтые жилеты. Электромонтер Морис Герман, сотрудник компании Verizon из города Порт-Ричмонд в США, неожиданно для себя стал сначала героем, а затем жертвой обстоятельств, спасая кота из безвыходной ситуации.

В момент, когда он работал в люльке автокрана, обслуживая оборудование на фонарных столбах, к нему обратились за помощью местные жители. Выяснилось, что они уже 12 часов безуспешно пытаются спасти свою кошку по кличке Принцесса Момми, которая забралась на вершину столба и не могла спуститься вниз. Хозяева кошки пожаловались, что пытались обратиться за помощью в службу спасения животных, в пожарную службу и другие организации, но безуспешно.

К счастью для них, Морис согласился помочь — с помощью стрелы автокрана это было не так трудно и сделать. К несчастью для самого монтера, происходящее снял на видео репортер CBS Philly Стив Линдси, который опубликовал запись в социальных сетях.

Однако то, что выглядело как история с хорошим исходом для кошки, плохо закончилось для электромонтера - его уволили с работы "за нецелевое использование служебного оборудования, подвергнув себя и окружающих опасности". 

Социальные сети отреагировали на решение Verizon взрывом возмущения, обвиняя руководство компании в бездушии и формализме.

Волонтеры из числа защитников животных даже открыли благотворительный счет для Мориса Германа на популярном сайте GoFundMe, где люди собирают деньги на разные проекты. К началу этой недели возмущенные несправедливостью пользователи сети перевели электромонтеру уже более 7000 долларов, и проект был успешно завершен.

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Теги:
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