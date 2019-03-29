Соцсети в ярости: электромонтер спас кошку, а его за это уволили — видео

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Не все герои кутаются в плащи, некоторые носят каски и желтые жилеты. Электромонтер Морис Герман, сотрудник компании Verizon из города Порт-Ричмонд в США, неожиданно для себя стал сначала героем, а затем жертвой обстоятельств, спасая кота из безвыходной ситуации.

В момент, когда он работал в люльке автокрана, обслуживая оборудование на фонарных столбах, к нему обратились за помощью местные жители. Выяснилось, что они уже 12 часов безуспешно пытаются спасти свою кошку по кличке Принцесса Момми, которая забралась на вершину столба и не могла спуститься вниз. Хозяева кошки пожаловались, что пытались обратиться за помощью в службу спасения животных, в пожарную службу и другие организации, но безуспешно.

К счастью для них, Морис согласился помочь — с помощью стрелы автокрана это было не так трудно и сделать. К несчастью для самого монтера, происходящее снял на видео репортер CBS Philly Стив Линдси, который опубликовал запись в социальных сетях.

“Momma” the cat is rescued in Port Richmond after a long ordeal. See how the community came together to get it done on #CBS3 at 11. (📹= Amanda Boyce) pic.twitter.com/N2hlGoQGNC — Steve Lindsay CBS (@SteveLindsayCBS) March 17, 2019

Однако то, что выглядело как история с хорошим исходом для кошки, плохо закончилось для электромонтера - его уволили с работы "за нецелевое использование служебного оборудования, подвергнув себя и окружающих опасности".

Социальные сети отреагировали на решение Verizon взрывом возмущения, обвиняя руководство компании в бездушии и формализме.

Волонтеры из числа защитников животных даже открыли благотворительный счет для Мориса Германа на популярном сайте GoFundMe, где люди собирают деньги на разные проекты. К началу этой недели возмущенные несправедливостью пользователи сети перевели электромонтеру уже более 7000 долларов, и проект был успешно завершен.

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