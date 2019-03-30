Первоапрельские розыгрыши и шутки для друзей, родителей, коллег

Первого апреля (или как его называют - в День смеха), шутить не просто можно, но и нужно, при этом везде и со всеми - с родителями, детьми, друзьями, коллегами, знакомыми и даже с незнакомыми людьми

По числу розыгрышей День смеха, или как его ласково называют День дурака — 1 апреля является рекордсменом в году. Кстати, обижаться на первоапрельские розыгрыши считается дурным тоном.

Sputnik подготовил подборку шуток для желающих разыграть в День смеха своих домочадцев, друзей, коллег, одноклассников и поднять настроение окружающим — родным, близким или просто прохожим.

Как разыграть домочадцев

Проснувшись пораньше подложите взрослым детские вещи, а детям родительские, замените тапочки на больший или меньший размер. Можно подложить тапочки разного размера, спрятать один носок из разной пары и так далее.

Если у вас есть возможность потратить немного времени на подготовку розыгрыша, то можно накануне поздно вечером зашить тонкой, легко рвущейся ниткой, рукава или брючины в одежде своих домочадцев. Можно также пришить рукав или зашить горловину. Такие невинные шутки превратят процесс одевания в игру и настроят всех членов семьи на мажорный лад.

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Можно вспомнить шутки, которые мы не раз проделывали в детстве — разрисовать лицо спящего зубной пастой, кетчупом или другой быстро смывающейся смесью, а мыло покрыть бесцветным лаком, чтобы не пенилось.

Можно провести разные манипуляции с косметическими средствами. Например, заменить крем для лица или дезодорант сливочным маслом.

В кухне по традиции можно заменить сахар солью, добавить перец в кофе – такой напиток очень бодрит с утра, особенно 1 апреля. Но смешнее будет приготовить глазунью из сметаны и половинки консервированного персика и подать желе вместо сока.

Перечислять различные приколы можно бесконечно, но во всем нужно знать меру. Главное, помните, что это прекрасный повод повеселиться всей семьей.

Как разыграть друзей

Существует множество приколов, связанных с телефоном. Например, звоните другу с неизвестного номера телефона и говорите что-то вроде этого: "Здравствуйте, это уголок Дурова? Вам нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете, как трудно набирать копытом!"

Для следующего розыгрыша нужно на своем мобильном телефоне включить переадресацию на любой номер – например госучреждения, парикмахерской, бани или дома отдыха. Удивлению звонящих вам людей не будет предела, когда вместо вашего приветствия они будут слышать незнакомый голос, произносящий название организации.

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Подругу можно разыграть еще следующим способом, который называется "тайный поклонник". Следует заказать шикарный букет и вложить анонимную записку, в которой укажите место и время встречи, и просьбу этот самый букет принести с собой. На встречу с подружкой нужно отправить незнакомого ей мужчину, но он должен прийти со своей спутницей. Подойдя к вашей подруге, он должен отобрать у нее букет и вручить его торжественно своей спутнице. Но, чтобы не доводить родного человека до ручки, нужно сразу же появиться и вручить цветы, предназначенные уже именно ей.

Если вы работаете с другом в одном офисе или без помех добраться до его рабочего места, можете обклеить его стикерами, на которых предварительно напишите признания в любви, добрые пожелания и так далее. Или просто забросать его рабочее место игрушками, например, лягушками, различными гремучими и так далее.

Кстати, можно устроить вечеринку с друзьями и попросить каждого из них приготовить на вечер несколько шуточных конкурсов, а перед окончанием праздника подвести итоги и вручить приз за самый удачный розыгрыш.

Как разыграть коллег

Наиболее простой в исполнении розыгрыш — заклеить мышку скотчем и наблюдать за недоумевающим коллегой или коллегами. На скотче можно нарисовать или написать что-нибудь прикольное: "Буду после обеда, твой мышонок". Или вообще спрятать мышку, подложив записку с нарисованными следами и словами: "Меня не ищи, нашла более заботливого папика". Можно также приклеить к столу коллеги двусторонним скотчем все что находится на нем — ручки, карандаши, клавиатуру, блокнот, мышку, телефон и так далее.

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Хотите разыграть всех сотрудников одновременно? Принесите на работу коробку вкусных пирожных или конфет с надписью 1 апреля. При этом, так мимоходом, скажите, что вам чего-то не хочется. Гарантирую, что никто не притронется к этим вкусностям, так как все будут гадать, что же вы с ними сделали.

Также можно принести в офис коробку сладких подушечек, например, "Вкусти хрусти", предварительно заменив содержимое на подушечки "Вискас" и наблюдать реакцию коллег на "сладкие" подушечки.

Можно распечатать приказ начальника об изменении в графике отпусков и вывесить его на доске объявлений. Или сказать, что половина зарплаты каждого сотрудника будет перечислена в фонд организации.

Если ваш шеф обладает достаточным чувством юмора, можете разыграть и его или ее, а может их. К примеру, всем коллективом написать заявления об увольнении по собственному желанию и принести на подпись одновременно. Правда, есть опасность, что начальник эти заявления действительно подпишет.

Как разыграть педагогов и одноклассников

Для учителей 1 апреля всегда был сложным днем, так как на каждом шагу ждут розыгрыши юных проказников, которым этот день приносит неописуемую радость.

Школьники обладают большей изобретательностью, чем взрослые. Спектр их шуток и розыгрышей довольно обширен, а их фантазии можно только завидовать. Вот несколько примеров розыгрышей:

К числу самых распространенных школьных розыгрышей относится приклеивание стикеров к спине одноклассников с надписями различного содержания, типа "прокачу с ветерком" или "у кого нет коня, тот садись на меня". Старый прикол, "а где это ты так замазался" срабатывает всегда. Также можно предложить кому-нибудь газировку, заранее хорошо встряхнув бутылку.

Простой розыгрыш, который всегда срабатывает. На листочке напишите "на потолке веник" и пустите по классу. Тот из одноклассников кто прочитает, обязательно подымет голову вверх, потом следующий и так далее. А вместе с ними и учитель начинает смотреть на потолок, пытаясь понять, что происходит.

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Если не боишься праведного гнева учителя, можно применить старую уловку и натереть классную доску сухим мылом. В этом случае мелом по доске писать не получится. Но имейте ввиду, что самим же придется отмывать потом доску.

Учителя можно разыграть сказав, что его вызывает к себе директор. Но надо успеть повесить на двери директорского кабинета плакат с надписью: "Первый апрель никому не верь!"

В наше время практически каждый школьник имеет мобильник, поэтому можно придумать разные приколы, связанные с телефоном. Или же использовать те, что уже были написаны выше.

Первоапрельские розыгрыши подарят вам массу ярких впечатлений, положительных эмоций и надолго запомнятся. Так что включайте свою фантазию развлекайтесь и веселите окружающих вас людей.

Только помните, что розыгрыши должны быть адекватными чувству юмора того, для кого вы приготовили приколы на 1 апреля, и во всем соблюдайте чувство меры, чтобы не обидеть кого-то ненароком.