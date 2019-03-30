Отпуска - не за горами: куда лучше поехать гражданам Молдовы

Названы лучшие туристические направления мира в 2019 году.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Лондон, Париж и Рим возглавили список лучших туристических направлений мира, пишет РИА Новости.

Победители были определены с помощью алгоритма, основанного на изучении отзывов и рейтингов отелей, ресторанов и событий в разных странах в течение 12 месяцев.

Первое место заняла столица Великобритании. "Королевские регалии, Букингемский дворец, рынок Камден - в Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль", - так описывает достоинства города-победителя инициаторы рейтинга.

Второе место эксперты отдали Парижу – за его атмосферу, круассаны, Сену, Эйфелеву башню и собор Нотр-Дам.

Рим, замкнувший тройку лидеров, "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти", отметили эксперты.

Также в первой пятерке - остров Крит – жемчужина Греции, а также Бали —индонезийский рай.

В десятку лучших направлений для путешествий попали остров Пхукет в Таиланде, испанская Барселона, турецкий Стамбул, "Красный город" Марракеш в Марокко и Дубай в ОАЭ.

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Всего в списке 25 направлений, среди которых чешская Прага, Сием Рип в Камбодже, Нью-Йорк в США, Ямайка, вьетнамский Ханой, столица Японии Токио, мексиканская Плайя-дель-Кармен, португальский Лиссабон, столица Непала Катманду, индийский Джайпур, египетский курорт Хургада, Гонконг, перуанский город Куско, где наследие инков соседствует со строениями в стиле андского барокко, австралийский Сидней и израильский Тель-Авив.

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