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На борту самолета.

Сервис - не на высоте: как стюардессы угрожают жизни пассажиров самолетов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Эксперт рассказал, какие действия бортпроводников несут прямую угрозу здоровью и безопасности пассажиров авиалайнеров.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Нередко жизнь авиапассажиров подвергается риску из-за бортпроводников, которые недостаточно хорошо обучены, пишет РИА Новости

Некоторые из них не знают, как правильно пользоваться кислородной маской, запирать двери самолета или нарушают правила поведения на борту.

Анонимные сообщения от британских бортпроводников показывают, что безопасность пассажиров ставится ​​под угрозу из-за плохо обученного персонала или недостатка времени у сотрудников для проведения проверок безопасности, пишет издание.

Самолет авиакомпании British Airways во время взлета
© Sputnik / Илья Питалев
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Проблемы были выявлены CHIRP - британской программой конфиденциальной отчетности для авиационной и морской отраслей.

В частности, один из пассажиров, который плохо себя чувствовал во время полета, попросил кислородную маску, но, как выяснилось, кислород из нее не поступал. "Экипаж не смог подключить кислородный баллон, и пассажир сидел весь полет с маской, которая не пропускала кислород, – говорит представитель CHIRP. - Последствия этого могли бы быть очень серьезными".

В другом случае стюардесса не смогла запереть дверь самолета перед взлетом. Еще был инцидент, когда один из членов экипажа потерял сознание, так как у него не было времени на перерыв и отдых.

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Есть недостатки и в работе службы безопасности, говорит представитель CHIRP. Например, пассажирам, чей багаж был погружен в самолет в последний момент, не предложили извлечь из него литиевые батареи.

Шуточное фото пилота
© Photo: Insatgram / Pilotganso/соцсети
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Когда стюардессы очень заняты, они могут не проверить, пристегнули пассажиры ремни безопасности. В одном случае бортпроводники анонимно сообщили, что ребенок лежал на полу, когда горело табло "Пристегните ремни", а некоторые пассажиры блокировали аварийные выходы, перечисляет выявленные нарушения представитель программы.

Еще были зафиксированы случаи, когда бортпроводники использовали мобильный телефон во время посадки, хотя это запрещено правилами.

Эксперты CHIRP заявили, что "существует базовая проблема со стандартами обучения бортпроводников, а не с отдельными членами экипажа".

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Теги:
жизнь, здоровье, пассажиры, ошибки, угроза, бортпроводники, стюардесса
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