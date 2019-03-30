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Гастарбайтер рассказал, сколько зарабатывают молдаване в Великобритании

CC BY 2.0 / Images Money / Money and Calculator
Общество
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Гражданин Молдовы, находящийся на заработках в британском городе Линкольн, Виктор Круду рассказал корреспонденту Sputnik о том, что побуждает сотни наших сограждан бежать в Туманный Альбион с родины.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik, Андрей Петрик. Похоже, поговорка о том, что "бедность — это не порок" в Молдове уже не воспринимается так буквально. Граждане республики, которые в частных беседах с журналистами откровенно признаются, что им надоело десятилетиями ждать светлого будущего, когда в животе урчит, голосуют ногами.

Причем километражу, который проделали сотни тысяч наших соотечественников по земле, воде и воздуху, убегая от бедности и нищеты, позавидовал бы не только Федор Конюхов, но и десятки самых известных путешественников.

По статистике, которую не раз озвучивали корреспондентам Sputnik Молдова социологи, ежедневно республику покидает 108 трудоспособных граждан. Если провести простой арифметический расчет, умножив эту цифру на 365 дней, увидим катастрофическую ситуацию: практически 40 тысяч людей, которые не смогли прокормить себя и свои семьи на родине, покидают Молдову. Вернуться стремится лишь треть из них.

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Наш соотечественник Виктор Круду рассказал, что его подвигло так радикально изменить свою судьбу и навсегда уехать с земли, на которой прожита большая часть сознательной жизни.

"Мне еще нет тридцати лет, и для этого возраста я добился в Молдове неплохих результатов в спорте. Однако эта сфера мало кого интересует в республике, семью на эти деньги не прокормишь. Я тянул до последнего, вел частные тренировки, думал, все наладится. Параллельно, на всякий случай, оформлял румынский паспорт, зная, что по этому документу смогу найти работу в Европе. Так случилось, что документ мне очень пригодился. Уехал в Великобританию, в Линкольн, потом забрал жену и сына", — рассказал собеседник.

По его словам, именно нищета и безысходность, отсутствие перспектив для молодых людей с высшим образованием и опытом работы, подтолкнула не только его самого, но и его коллег навсегда покинуть родину. Конечно, в Великобритании работа зачастую по силам тем, у кого была соответствующая физическая подготовка. В случае с Виктором Круду — это как раз так.

"Вы знаете, приходится тут "вкалывать", однако с уверенностью скажу, что здесь почувствовал себя более свободно в материальном плане. Да, устаешь, напрягаешься на заводе по сортировке овощей, работаешь по 10-12 часов, но понимаешь, за что ты работаешь", — подчеркнул Круду.

По его словам, уровень заработка здесь, по сравнению с Молдовой, сначала кажется астрономическим, а потом  привыкаешь, понимаешь, что так должен жить обычный человек, а не тратить нервы на поиск средств для оплаты коммунальных услуг.

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С заметной грустью в голосе наш соотечественник отмечает: ему заранее известно, что ни его диплом, ни его высшее образование, никогда не будут признаны в Соединенном Королевстве. Однако материальный фактор перевешивает все вопросы честолюбия и перспективы построения той карьеры, которую хотелось иметь здесь, в Молдове.

"Я на заводе по сортировке овощей получаю до двух тысяч фунтов ежемесячно. Мне этих средств хватает не только на то, чтобы покрыть необходимые расходы, отдохнуть в выходные в парке аттракционов с семьей, но и на покрытие кредита за собственный дом, который мы в рассрочку приобрели, решив обосноваться здесь. В будущем планирую взять в рассрочку и автомобиль. Примерно столько же, от полутора до двух тысяч получают мои, назовем их "коллеги по цеху", — сообщил выходец из Молдовы.

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На вопрос корреспондента Sputnik о том, не планирует ли семья Круду изменить свое решение и все же вернуться на родину, в трубке повисло десятисекундное молчание, после чего ответ был предельно краток и лаконичен: "на родину будем ездить изредка и только в гости…".

Виктор говорит, что и он, и другие его земляки очень скучают по родной земле, но суровый язык денежных знаков диктует разуму, а не душе свое строгое и, зачастую, даже жестокое решение.

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Теги:
заработок, заработки, гастарбайтеры, трудовые мигранты, Великобритания, Молдова
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