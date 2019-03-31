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Гороскоп и знаки зодиака

Смотри в оба: астропрогноз на апрель 2019 года

CC0 / Pixabay / PIRO4D
Общество
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Что сулят нам звезды в "юном месяце апреле" - авторитетное мнение звездоведа Стеллиума Аспектуса.

Гермес Трисмегист в своих "Изумрудных скрижалях" отмечает, что то, что происходит в небесах, происходит и на Земле. До 20 апреля планеты между собой выясняют отношения, прибегая к разным способам: скандалы, угрозы, разрыв отношений.

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© Photo: Facebook / Адель Вереск
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Вот когда придется землянам выдержать экзамен на терпение. У того, кто выйдет победителем, после 20 апреля и почти до конца месяца все будет ладиться, хорошее настроение будет доминировать.

5 апреля – Новолуние. Главное в этот день не заболеть, так как иммунитет на "нуле" и период выздоровления может затянуться. Ничего нового не начинать. За рулем надо быть крайне осторожным. Страдает сердечно-сосудистая система, обостряются хронические заболевания.

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Строго по расписанию через 14 дней нас ждет Полнолуние. В этот день без надобности не работать с режущими и колющими инструментами. Маленькое ранение может вызвать обильное кровотечение.

В апреле будет три периода срединных точек между затмения:

  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 апреля;
  • 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля;
  • 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля;

Жирным шрифтом выделен пик действия энергий в срединных точках между затмениями.

Lucia Palii
© Facebook / Lucia Palii
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Что рекомендуется не делать в эти периоды: не начинать важных дел, не принимать значимых решений потому,  что они могут реализоваться совершенно непредсказуемым образом, могут пойти не так как вы хотели; результаты всех дел, начатых на срединных точках между затмениями, и их последствия могут быть диаметрально противоположными. Есть большая вероятность непредсказуемых случайностей, которые могут резко поменять ход дела, в это время важную роль может сыграть "слепой случай". И последнее – отправляйтесь в нужную вам поездку любым транспортом, но не самолетом.

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Хорошая новость для тех кто хочет бросить вредные привычки, избавиться от слов паразитов и так далее. Ущербный четверг ожидается 4 апреля. Мысленно все эти "бяки" отправьте в тартарары и начните новую жизнь.

Светлана Драган
© Photo: svetlanadragan.ru
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Отметьте в вашем еженедельнике два напряженных дня, которые не являются сатанинским. 28 апреля мы будем чувствовать энергии дня под названием Макара – это крокодил с перьями, которой будет нам мешать особенно в общении, а также 1 апреля - день с символом "Жаба" - надо прожить в максимальной тишине. Лишние разговоры противопоказаны, так как любая болтовня нас обесточивает. А теперь – сатанинские дни со своими искушениями, обманами, иллюзиями: 4, 13, 19, 24 – именно в эти дни используйте название нашей астрологической рубрики: "Смотри в оба!".

Сеньор Светофор уже готов сообщить вам нужную информацию для повседневной жизни, итак записывайте:

Красный свет горит для тех, кто хочет записаться к зубному и протезисту, - 4, 5, 24, 25 апреля, а также для тех, кто нуждается в хирургическом вмешательстве, – 19 апреля; для тех, кто уже собрался что-то сеять и сажать, – 4, 5, 19, 27, 28. Красный свет еще горит для тех, кто желает приобрести одежду и обувь, - 19, 20, 21 апреля.

По разрешению сеньора светофора при его зеленом свете идем в парикмахерскую 17 апреля после 14.23 и 18 апреля весь день, покупаем недвижимость, земельные участки 24, 25 апреля. Приобретаем электронную технику 26, 27, 28 апреля, в это же время женщины могут красить волосы.

Предпасхальную уборку проводим 15 и 16 апреля, а все косметические процедуры – только 16 апреля.

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© AP Photo / Brandon Dill
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Пасху печем 18 апреля. Именно в этот день тесто очень хорошо подходит, и ни в коем случае не оставляйте дело на 26, 27. Луна проходит знак Водолея, когда все ваши затраты и усилия пройдут даром – тесто будет непослушным.

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Прекрасный день для всех духовных мероприятий – 3 апреля. Это день Лотоса. Оставьте все материальные дела на другое время и подумайте о вашей душе - окружайте себя красотой, гармонией и тогда весна этого года запомнится надолго.

Если кто-то уже готов отправиться в отпуск - смело уезжайте 22 и 23 апреля. Юпитер, который отвечает за путешествие, является хозяином этих двух дней, так как Луна проходит в это время по знаку Стрельца.

Света вам и любви!

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