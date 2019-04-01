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Памятник Дюку де Ришелье в Одессе.

Одесса – в своем репертуаре: как там шутят над гражданами Молдовы

© Sputnik / Sergej Poljakov
Общество
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Корреспондент Sputnik Молдова стал невольным участником ироничной ситуации, произошедшей в Одессе, более напоминающей настоящий анекдот, хотя в это и верится с трудом.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik, Андрей Петрик. Несмотря на досужие разговоры о том, что мировая столица юмора – Одесса – растеряла былой колорит и людей, строящих фразы, от которых рассмеются даже самые хмурые люди, можно смело заверить: "жемчужина у моря" по сей день остается остроумным городом. В подтверждение тому – история из жизни, которая произошла почти как в настоящем анекдоте.

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CC0 / Pixabay / 4711018
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В день смеха – 1 апреля – в это верится с трудом, однако случай имел место в реальной жизни.

Все произошло в один из выходных дней, когда корреспондент Sputnik в компании друзей направился в Одессу на экскурсию и просто, чтобы прогуляться по этому живописному городу. Когда променад по центру города изрядно поднадоел, большинство присутствующих решило посетить одесский зоопарк, в котором многие ни разу не были.

Однако дорогу до этого места никто не знал и, находясь на троллейбусной остановке напротив морского вокзала, решили поинтересоваться, - как все же туда проехать.

С этим вопросом подошли к типичной одесситке – женщине лет пятидесяти, с пергидрольно-окрашенными волосами и характерно-подведенными помадой треугольниками губ. По всей видимости, женщина возвращалась с рынка, возможно, с легендарного Привоза, в ее руках находилась груженая тележка.

Подошли, сказали: "Здравствуйте, простите, как проехать к зоопарку?". Ответ последовал незамедлительно и звучал, образно говоря, как песня: "Ой, ребята, сразу видно, что вы – не местные. Откуда вы?". Отвечаем - "Из Кишинева". Одесситка продолжала, правда, не совсем по теме вопроса: "Ой, из Кишинева, у меня муж раньше жил там на Чеканах, я перевезла его сюда, но жизнь сложилась так, что Одесса его не приняла!".

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Рассказ случайной собеседницы был крайне интересным, но она так и не ответила на вопрос, как же все-таки проехать к зоопарку, куда направлялась вся компания.

Переспросили, она парировала: "Та, садитесь со мной в один троллейбус, я выхожу как раз на той остановке!".

Сели, проехали несколько остановок, внимательно поглядывая на случайную попутчицу, ожидая, когда она начнет собираться выходить из троллейбуса.

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Доехали до места, вышли из салона общественного транспорта, увидели вдали соответствующую надпись "Зоопарк", поблагодарив при этом попутчицу, что указала необходимый маршрут, попрощались.

Но в ответ услышали: "Подождите, какое "До свидания!", идемте со мной!". С интересом пошли за колоритной одесситкой, которая направилась к хлебному киоску, ожидая, чем же закончится затянувшееся случайное знакомство.

Развязка истории последовала незамедлительно. Невозмутимо купив батон белого хлеба, женщина отдала его со словами: "Передайте слону, скажите, что от Тети Раи!".

Казалось бы, монологи и интермедии про одесскую жизнь, о которых писал Михаил Жванецкий и которые исполняли на сцене Роман Карцев и Виктор Ильченко, - лишь приукрашенный вымысел автора. Однако, судя по этой, реальной истории, можно сделать вывод, что в этом городе, несмотря на все перипетии последнего времени, юмор и повседневная ирония по-прежнему остаются настоящим стилем жизни совершенно простых горожан.

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