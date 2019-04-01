Роковой пластик: граждане Молдовы, едущие в ЕС, должны будут это знать

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году, пойти в Молдове на пикник скоро тоже можно будет только с биоразлагающимися тарелками.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента, опубликованном после голосования пленарной сессии структуры по соответствующему законопроекту.

"Парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки", - говорится в релизе, где уточняется, что закон поддержали 560 депутатов, а против высказались 35 членов ЕП.

Речь идет о запрете реализации на рынке ЕС подобных изделий к 2021 году.

Чтобы закон мог вступить в силу, его должен формально одобрить Совет стран Евросоюза, что ожидается в ближайшие недели, уточнил РИА Новости источник в ЕС.

По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях - это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора.

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Из-за длительного периода разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах во всем мире. Остатки пластика находят в морских обитателях, в том числе в рыбе.

А как же в Молдове?

В республике запрет на пластиковые тарелки, приборы и стаканы вводится с 1 января 2021 года.

Парламентарии решили не просто идти в ногу со временем, но и сыграли на опережение. Если бы Молдова не приняла такой закон, интересно, не к нам ли западные производители изгоняемого пластика отправили бы оборудование для производства всего этого полиэтиленового и полипропиленового мусора?

Когда законопроект разрабатывался, то предполагалось ввести штрафы за использование и продажу пластиковой посуды. Например, физическим лицам - от 3 тысяч до 4,5 тысячи леев, для юридических - от 6 тысяч до 12 тысяч леев или в размере стоимости партии соответствующего товара, но не менее 240 условных единиц (двенадцать тысяч леев). Но в последней версии проекта, опубликованной на сайте парламента, сказано, что окончательное решение по срокам внесения изменений в Кодекс о правонарушениях остается за правительством.

Пластиковые изделия, которые не подлежат вторичной переработке, являются источником мусора. При утилизации пластика выделяются ядовитые газы, а период разложения пластиковой продукции варьируется между 100 и 400 годами.

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