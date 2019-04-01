Общественники рассказали о главной проблеме на выборах президента Украины

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает нарушение законодательства членами участковых избирательных комиссий и их ошибки главной проблемой на прошедших в стране президентских выборах, заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

"Проблемой номер один Комитет избирателей Украины считает ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий", - цитирует его слова агентство "Украинские новости".

Кошель отметил низкий уровень подготовки членов избирательных комиссий, которые не владеют действующим законодательством, а руководствовались информацией из средств массовой информации.

Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет через три недели, 21 апреля.

Как сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 75,13% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,41% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,12% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,20%. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,52%.

Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.

ЦИК Украины говорил, что не отметил серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 12.00 мск 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 61 уголовное дело.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

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