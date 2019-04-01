16:30 01 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск

Общественники рассказали о главной проблеме на выборах президента Украины

© Sputnik / Stringer
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (29)
86 0 0

Организация, выступающая от имени электората, указала на "слабое звено" избирательной системы.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает нарушение законодательства членами участковых избирательных комиссий и их ошибки главной проблемой на прошедших в стране президентских выборах, заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

"Проблемой номер один Комитет избирателей Украины считает ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий", - цитирует его слова агентство "Украинские новости".

© Sputnik / Stringer
Украина: выборы продолжаются - как политической элите удалось всех обмануть

Кошель отметил низкий уровень подготовки членов избирательных комиссий, которые не владеют действующим законодательством, а руководствовались информацией из средств массовой информации.

Президентские выборы на Украине прошли в воскресенье. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет через три недели, 21 апреля.

Как сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 75,13% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,41% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,12% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,20%. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,52%.

Президентские выборы на Украине
© Sputnik / Стрингер
Украинские выборы: роды на участке, "велополитика", конфузы, нарушения

Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.

ЦИК Украины говорил, что не отметил серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 12.00 мск 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 61 уголовное дело.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (29)

По теме

Украина: участки закрылись, данные "негласных" exit poll просочились
Выборы на Украине: после обработки 40 % протоколов лидирует шоумен Зеленский
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Анастасия Лисовая
Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться