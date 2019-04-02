Известно, как вырастет численность населения Земли к 2050 году

Если тенденция сохранится, то к середине XXI века население нашей планеты вырастет на два миллиарда.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Численность населения Земли к 2050 году составит примерно 9,7 миллиарда человек. Об этом сказано в докладе ООН.

"Численность мирового населения, которая в 2019 году оценивается в 7,7 миллиарда человек, продолжает расти, пусть и снижающимися темпами. Согласно прогнозам, в 2050 году она достигнет порядка 9,7 миллиарда (человек), а к концу века - приблизительно 11 миллиардов", - говорится в докладе.

В отчете отмечено, что рост населения Земли "усилит давление на природные ресурсы и экосистемы".

Доклад был размещен на сайте ООН в связи с проведением 52-го заседания Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), которое проходит с 1 по 5 апреля в Нью-Йорке.

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