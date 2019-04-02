Румыния проведет крупнейшие учения НАТО в Черном море

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Военно-морские силы Румынии c 5 по 13 апреля проведут крупнейшие международные учения Sea Shield-19 в территориальных водах страны и международных водах Черного моря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства национальной обороны.
"В маневрах примут участие 14 румынских военных кораблей и еще шесть из Болгарии, Канады, Греции, Голландии и Турции", - отметили в Минобороне.
В общей сложности в учениях планируется задействовать 2200 военнослужащих, которые будут отрабатывать комплексные действия по отражению подводных, надводных и воздушных угроз.
"Сценарий учений вымышленный и предусматривает планирование и осуществление операции по реагированию на кризис под мандатом резолюции Совета безопасности ООН", - пояснили в ведомстве.
Какие силы задействуют в маневрах
От Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в учениях примет участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), которая действует в Черном море с 28 марта 2019 года. В ее состав входят корабли Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.
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"Иностранные военные корабли должны войти в порт Констанца в субботу, 6 апреля, когда запланировано официальное открытие учений Sea Shield 19", - сказано в сообщении Минобороны.
Все корабли-участники выйдут в море для участия в маневрах 8 апреля.
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