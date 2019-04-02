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Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото

Румыния проведет крупнейшие учения НАТО в Черном море

© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
Общество
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На этой неделе в соседней Румынии стартуют масштабные международные военные учения: иностранные военные корабли должны войти в порт Констанцы в субботу.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Военно-морские силы Румынии c 5 по 13 апреля проведут крупнейшие международные учения Sea Shield-19 в территориальных водах страны и международных водах Черного моря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства национальной обороны.

"В маневрах примут участие 14 румынских военных кораблей и еще шесть из Болгарии, Канады, Греции, Голландии и Турции", - отметили в Минобороне.

Эсминец Donald Cook
CC BY 2.0 / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / 140412-N-KE519-052
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В общей сложности в учениях планируется задействовать 2200 военнослужащих, которые будут отрабатывать комплексные действия по отражению подводных, надводных и воздушных угроз.

"Сценарий учений вымышленный и предусматривает планирование и осуществление операции по реагированию на кризис под мандатом резолюции Совета безопасности ООН", - пояснили в ведомстве.

Какие силы задействуют в маневрах

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© Sputnik / Игорь Чуприн
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С румынской стороны в маневрах планируется задействовать два фрегата, два корвета, два минных тральщика, два корабля-ракетоносца, два морских корабля с водолазами, три морских буксира, отряд водолазов, два мобильных ракетных отряда и другие суда поддержки, а также отдельные специализированные подразделения. Кроме того, в учениях будут участвовать со стороны ВВС Румынии самолеты МиГ-21 и F-16, а также два самолета морского патрулирования ВМС США и Турции. Отряд 9-й бригады "Мэрэшешть" румынских сухопутных сил будет защищать наземные коммуникации и порт Констанца.

От Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в учениях примет участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), которая действует в Черном море с 28 марта 2019 года. В ее состав входят корабли Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.

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"Иностранные военные корабли должны войти в порт Констанца в субботу, 6 апреля, когда запланировано официальное открытие учений Sea Shield 19", - сказано в сообщении Минобороны.

Все корабли-участники выйдут в море для участия в маневрах 8 апреля.

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