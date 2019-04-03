Отпуск - не за горами: где выгоднее отдохнуть гражданам Молдовы и стран СНГ

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Украинские Затока и Коблево стремительно теряют популярность в качестве мест для летнего отдыха среди граждан Молдовы. Как говорят многие отдыхающие, испытавшие все прелести отдыха на этих курортах, лучше переплатить немного, но жить в комфорте и чистоте.

Болгария, Турция, Египет, Греция, Испания - жителям нашей страны и гражданам государств постсоветского пространства есть из чего выбрать место для отдыха. Как говорится, только имей деньги.

Чем отличается All Inclusive в Турции и Тунисе, почему не стоит переплачивать за него в Болгарии и без чего поклонникам питания без ограничений придется обойтись в ОАЭ — в материале РИА Новости.

Отели переполнены, рынки пустуют

Туристические власти Турции недовольны: поток приезжающих в страну растет, но, как сетует губернатор Антальи Мунир Каралоглу, "загружая отели, до сих пор не удалось загрузить улицы и рынки".

Море, солнце, завтрак, обед и ужин, закуски и напитки, в том числе спиртные, — в постоянном доступе, и многие гости просто не понимают, зачем им покидать территорию отеля. Тем более что она зачастую огромная, а еще есть анимация и специальные вечерние программы.

"Предлагается и система "все включено ультра" с дополнительным спиртным более высокого качества и — в некоторых случаях — свежевыжатыми соками", — рассказывает Дарья Торопова, сотрудник одного из российских туристических агентств.

Многим путешественникам такой формат отдыха нравится. Был проведен опрос, согласно которому, если в Турции отменят систему "все включено", каждый пятый турист ответил, что тогда он выберет для отдыха другую страну. А на вопрос, посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля, 78 процентов респондентов ответили отрицательно.

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Похожие схемы работают в Египте и Тунисе. Но, например, в Тунисе меньше развлечений внутри отеля. Страна славится талассотерапией, и в некоторых отелях такие услуги входят в систему all inclusive. Правда, по словам экспертов по туризму, в Тунисе не так много отелей, которые, как в Турции, предоставляют круглосуточный сервис, ежедневную анимацию для детей и прочие услуги, к которым привыкли туристы с постсоветского пространства.

Ассортимент наполовину скромнее

Отели в европейских странах тоже предлагают отдых по системе "все включено". По перечню услуг наиболее близки к турецкому варианту крупные отели Кипра, Греции и Болгарии, ориентированные на семейный отдых с детьми. Правда, разнообразие блюд и их количество не так впечатляет.

"Иной подход к предложению алкоголя. В Европе, скорее всего, это будет только пиво и вино, — рассказывает Инна Поом, директор сети турагентств. — Питание — шведский стол, а не a la cart. Если говорить об отелях одинакового уровня, то в этих странах ассортимент может быть на 50 процентов скромнее, уточняет эксперт.

"Если вы едете с маленькими детьми и собираетесь все время проводить в отеле или на пляже, то лучше брать "все включено", чтобы всегда иметь под рукой напитки и фрукты", — советует Дарья Торопова. Но если туристы отправляются в отпуск без детей или планируют посещать экскурсии, то нет смысла переплачивать за all inclusive, считает она.

Болгария — это не Турция

"В Греции и на Кипре гостям отелей с системой "все включено" обычно предлагается шведский стол, в гостиницах категорий четыре и пять звезд для постояльцев может работать круглосуточный бар, снеки бесплатны, а по вечерам отдыхающих, скорее всего, ждет короткая анимационная программа", — объясняет Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска Momondo.ru.

"Я пару раз была в Болгарии в отелях разного уровня, в том числе и там, где есть all inclusive, — рассказывает туристка из Подмосковья Александра Чернышева. — Еда вкусная, даже соки свежевыжатые были на завтрак, но ничто не впечатлило".

Больше, чем в отеле, ей понравилось питаться в ресторанчиках Нессебра. "Там прекрасно все: от ведерка свежевыловленных мидий до острых печеных перцев с соусом из йогурта и чеснока. Цены не напрягали". Александра считает, что в Болгарии нет особой необходимости платить за all inclusive.

По словам Ирины Рябовол, болгарский вариант "все включено" — это чаще всего только трехразовое питание, различные снеки и алкоголь местного производства. Наличие других развлечений зависит от категории отеля.

В Испании придется меньше пить

В Испании и Италии, по словам экспертов, система "все включено" распространена главным образом в крупных клубных отелях.

В Италии такие гостиницы расположены в основном на Сардинии и Сицилии — и они довольно дорогие. А еще эти отели обычно находятся "далеко от цивилизации", пишут туристы на сайте отзывов. Хотя, как правило, у них большая территория, и есть все для прекрасного отдыха.

"Все включено" на Апеннинском полуострове стандартно: еда, напитки, возможность бесплатно пользоваться оборудованным пляжем, иногда — анимация и спортивные занятия. Но, например, предложение по напиткам может ограничиться бутылкой вина и воды за ужином. А чаще всего отели работают по системе FB (полный пансион) с трехразовым питанием.

За обедом или ужином обслуживание туриста проходит по меню, из которого можно заказать несколько блюд на выбор.

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В Испании большинство отелей с системой "все включено" — на курортах Майорки и Коста-Дорады. Разнообразие шведского стола — почти как в Турции, но с нотами местного колорита. Туристам предлагают овощи и фрукты, богат выбор рыбных, мясных блюд и десертов. Все напитки местного производства — бесплатные.

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