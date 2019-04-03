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"Диктант победы" проведут в 22 странах мира, в том числе в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (11)
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Акция "Диктант Победы" приурочена к 74-летию победы в Великой Отечественной войне и пройдет 7 мая.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" в рамках проекта "Историческая память" пройдет в 22 странах, в том числе в Молдове. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на первом заседании организационного комитета мероприятия, сообщает в среду пресс-служба "Единой России".

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"В день акции, 7 мая, площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, будут организованы в таких странах, как Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия и Южная Осетия", - говорится в сообщении. 

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Хинштейн объяснил, что во всех указанных странах живет много русскоязычных граждан и тех, кто интересуется русской историей.

Организаторы планируют, что в 2020 году в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне количество зарубежных площадок увеличится. Их откроют также в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки.

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В России в организации площадок "Диктанта Победы" участвуют Рособрнадзор, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, общественное движение "Волонтеры Победы", Организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На данный момент в 54 регионах уже обозначены 334 площадки. 

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Задания разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам.

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Акция "Диктант Победы" приурочена к 74-летию победы в Великой Отечественной войне и пройдет 7 мая. Диктант будет состоять из 30 вопросов. Главной площадкой станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. Результаты акции будут опубликованы на сайте диктанта 12 июня, в День России.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (11)

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