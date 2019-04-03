Долголетие, оборачивающееся проблемами: Bloomberg о кошмарах миллиардеров

Толстосумы, как показывает статистика, стали жить дольше, но это не приносит им радости - даже наоборот.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Увеличение продолжительности жизни миллиардеров приводит к судебным тяжбам между членами семьи и проблемам развития бизнеса, сообщает Bloomberg.

По мнению журналиста Симона Фоксмана, наследники все чаще стремятся завладеть деньгами пожилых предпринимателей еще до их смерти.

Он напомнил о судьбе владельца клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" и клуба НФЛ "Нью-Орлеан Сэйнтс" Тома Бенсона, который умер в прошлом году.

В последние годы родственники отстаивали свои права на управление его активами в суде, ссылаясь на плохое состояние его здоровья. Однако решение было принято не в их пользу.

Кроме того, по словам экономического эксперта Джона Дэвиса, увеличение продолжительности жизни предпринимателей ведет к проблемам в самом бизнесе. Он отмечает, что многие богатые инвесторы не хотят "уходить в тень".

Поэтому в руководстве компании может оказаться сразу три поколения, а это, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений - оперативных и стратегических.

"Старшее поколение все еще тут, по-прежнему активно и хочет сохранить свою роль", – подчеркивает Дэвис.

По мнению Фоксмана, тщательное планирование передачи капитала наследникам поможет избежать семейных конфликтов.

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