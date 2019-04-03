23:57 03 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Бельгийский город Брюгге

В Бельгии не оценили юмор промо-кампании сайта "знакомств для взрослых"

CC0 / Pixabay / B_kowsky
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0

Вокруг рекламных объявлений, размещенных в общественных местах, разгорелись страсти.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Многим жителям старинного бельгийского городка Нивель, во франкоязычной провинции Валлонский Брабант, пришлись не по нраву шутки, на которых была построена рекламная акция.

В частности, на остановках общественного транспорта размещены плакаты с надписями: "В отличие от антидепрессантов, любовник не требует затрат социального страхования", "Мы не предоставляем карт верных клиентов".

​"С учетом того, что реклама носит "особый" характер, я попросил провести ее оценку", - приводит аккаунт в Facebook городской администрации слова мэра Пьера Юара. По его словам, анализ показал, что реклама носит законный характер, поэтому власти не могут применить к ней никаких санкций.

Однако местные жители, реагируя в соцсетях, считают, что реклама носит аморальный характер.

Разногласия у молодой пары в спальне
© Depositphotos / IuriiSokolov
Почему сайты знакомств убили любовь

"Была шокирована, увидев это в центре. Рекламировать измены, разбивать семьи и ранить детей... Куда катится мир? Я шокирована, что коммуна разрешает это!" - написала в комментариях на городском аккаунте пользователь Александра Мижо.

"Действительно, какие ценности пропагандирует такого рода реклама?" - задается вопросом Натали Гранжан. Другой пользователь отмечает, что такая же реклама появилась в бельгийском городе Турне.

Другие жители призывают отнестись к плакатам просто с юмором и не делать ей дополнительную рекламу.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Муж из 3-D принтера - как секс с роботом на Западе становится реальностью
Свингеры в Молдове: групповой секс - за рамками сексуальных норм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
QR-код в троллейбусе
Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться