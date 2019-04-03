В Бельгии не оценили юмор промо-кампании сайта "знакомств для взрослых"

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Многим жителям старинного бельгийского городка Нивель, во франкоязычной провинции Валлонский Брабант, пришлись не по нраву шутки, на которых была построена рекламная акция.
В частности, на остановках общественного транспорта размещены плакаты с надписями: "В отличие от антидепрессантов, любовник не требует затрат социального страхования", "Мы не предоставляем карт верных клиентов".
Nivelles: "Des pubs inappropriées, là où nos enfants attendent le bus" https://t.co/iA8GIW4NH9 pic.twitter.com/FL3iy7aImo— DH.be (@ladh) 3 апреля 2019 г.
"С учетом того, что реклама носит "особый" характер, я попросил провести ее оценку", - приводит аккаунт в Facebook городской администрации слова мэра Пьера Юара. По его словам, анализ показал, что реклама носит законный характер, поэтому власти не могут применить к ней никаких санкций.
Однако местные жители, реагируя в соцсетях, считают, что реклама носит аморальный характер.
"Была шокирована, увидев это в центре. Рекламировать измены, разбивать семьи и ранить детей... Куда катится мир? Я шокирована, что коммуна разрешает это!" - написала в комментариях на городском аккаунте пользователь Александра Мижо.
"Действительно, какие ценности пропагандирует такого рода реклама?" - задается вопросом Натали Гранжан. Другой пользователь отмечает, что такая же реклама появилась в бельгийском городе Турне.
Другие жители призывают отнестись к плакатам просто с юмором и не делать ей дополнительную рекламу.
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