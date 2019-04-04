Пока вы спали: пожар в Яловенах, госпитализация Бритни Спирс, процесс над Гуаидо

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Клубы дыма и языки пламени едва не охватили районный центр Яловены.

Огонь подобрался на расстояние в несколько десятков метров к окраине города. Причиной масштабного пожара стало возгорание сухой травы в окрестностях населенного пункта.

Бритни Спирс поместили в психиатрический стационар

Американская певица Бритни Спирс обратилась за помощью в клинику душевного здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщается, Спирс легла в клинику около недели назад и проведет там около 30 дней.

Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью ее отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли осложнения.

Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.

В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, заявил в эфире телевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

© Sputnik / Алексей Даничев Погодные рекорды Молдовы 4 апреля

По его словам, процессом займутся заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.

Во вторник Национальное учредительное собрание утвердило продолжение судебного процесса против Гуаидо. В среду глава собрания Диосдадо Кабельо пояснил, что это означает отзыв его парламентской неприкосновенности.

"Правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств. У него будет право на защиту. Правосудие будет исполнено", - подчеркнул Гарсия Серпа.

Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в российском посольстве в Улан-Баторе.

Ранее в дипмиссии сообщили, что причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

© Sputnik / Алексей Даничев Долголетие, оборачивающееся проблемами: Bloomberg о кошмарах миллиардеров

По данным посольства, Булдаков находился в Монголии в туристических целях.

Прощание с актером состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.

Булдаков запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и их продолжениях.

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