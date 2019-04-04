Куда пойти учиться: известны самые перспективные сферы труда для молодежи

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Легче всего устроиться на работу в России выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием в таких областях, как здравоохранение, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность. Об этом заявили RT специалисты ВНИИ труда Минтруда.

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Кроме того, подчеркивается, что хорошие шансы есть и у выпускников со средним профессиональным образованием в сфере обслуживания, педагогики, приборостроения и оптотехники.

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Ранее ВНИИ назвал самые высокооплачиваемые профессии в России, среди которых оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

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