Киевские студентки физмата, доказав, что они не "цифирки", вызвали скандал

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Студентки физико-математического факультета Киевского политехнического института снялись в провокационном промо-материале конкурса "Мисс физмат КПИ — 2019", сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что учащиеся пытались привлечь внимание к мероприятию и опубликовали в студенческом Instagram кадры с конкурсантками в нижнем белье с использованием ремней и плеток.

Снимки вызвали бурную реакцию в соцсетях и СМИ.

"Как скучно, однако, мы учились в свое время", — написал @sergonaumovich.

"Это не реклама элитного борделя или сайта эскорт-услуг. Это видео, сделанное для конкурса красоты среди студенток физмата в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского", — отметила @Vityzeva.

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Но это не реклама элитного борделя или сайта эскорт-услуг.

Это видео, сделанное для конкурса красоты среди студенток физмата в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. pic.twitter.com/QtDqYBqPqW — Юлия Витязева (@Vityzeva) 2 апреля 2019 г.

"Не мешайте им учиться", — поиронизировал @ad81043163.

Как призналась одна из участниц конкурса в комментарии изданию, в фотосессии снимались также несовершеннолетние девушки, однако, по ее словам, "никто не заставлял" их позировать насильно.

"Главной целью было доказать, что если девушка красивая, то она не обязательно глупая. У нас будет интеллектуальный конкурс, где будут сложные задачи. Даже условия не все зрители поймут", – рассказала она "Обозревателю".

На появление скандальной фотосессии отреагировала депутат Верховной рады Ирина Сусолова, назвав КПИ "университетом с элементами порнографии".

Она заявила, что направит обращение в министерство образования страны и в ректорат вуза с требованиями разобраться в данной ситуации.